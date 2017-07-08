В Новгородской области пропали двое детей: идёт поиск

Шимск, Новгородская область, , 11:55 — REGNUM В лесном массиве в Шимском районе Новгородской области потерялись двое детей — мальчики в возрасте 12 и 14 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, информация о пропаже детей поступила в правоохранительные органы сегодня, 8 июля.

Предварительно установлено, что днём 7 июля в деревне Минюша Шимского района двое братьев ушли из дома в сторону озера, расположенного неподалеку, и до настоящего момента домой не вернулись.

«По предварительной информации, дети могли заблудиться в лесном массиве. Вместе с тем, рассматриваются и другие возможные версии случившегося», — сообщили в региональном управлении СКР.

По факту исчезновения детей проводится доследственная проверка.

На поиск детей направлены все необходимые силы и средства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и волонтёры, будет применяться необходимая криминалистическая техника.