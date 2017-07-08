Около 200 гамбургских полицейских ранены в столкновениях с антиглобалистами

Гамбург, Германия, , 08:31 — REGNUM В ходе столкновений полиции с антиглобалистами в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», пострадали почти 200 сотрудников германских правоохранительных органов. Об этом сегодня, 8 июля, пишет Deutsche Welle.

Напомним, в Гамбурге более 10 тысяч антиглобалистов проводят акции протеста на фоне саммита «Большой двадцатки». Акции протеста начались ешё 6 июля, за день до начала саммита.

При этом протестующие вступают в столкновения с полицией и ведут себя крайне агрессивно.

Стражи порядка применяют против протестующих водомёты, задержаны более 100 человек. Некоторые из них арестованы.

Стоит отметить, что такие международные форумы, как «Большая двадцатка» и «Большая семерка» всегда сопровождаются протестами антиглобалистов. Мировые лидеры эти протесты игнорируют.