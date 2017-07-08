Суббота, 8 Июля 2017 года
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Полиция проверяют информацию о хлопках и конфликте на севере Москвы

Происшествия

Инцидент произошёл в ночь на 8 июля на Кронштадтском бульваре

Москва, 8 июля 2017, 04:33 — REGNUM  Полиция проверяет информацию о хлопках и конфликте между неизвестными на севере Москвы Об этом 8 июля сообщает агентства «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

«На службу «02» от очевидцев поступило сообщение о хлопках и конфликте между неизвестными в районе дома №13 по Кронштадтскому бульвару», — сообщил собеседник агентства.

Как отмечается, сотрудники полиции выехали по указанному адресу для проверки поступившей информации.

В МВД уточнили, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало, устанавливаются возможные участники и свидетелей происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в одной из коммунальных квартир на юго-западе Москвы произошёл бытовой конфликт, переросший в перестрелку, в результате чего пострадали два человека.

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