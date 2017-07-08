Бездомный ветеран ВМС США попытался захватить заложников в банке Джорджии

Атланта, США, , 03:58 — REGNUM В американском городе Мариетта (штат Джорджия) полиция ликвидировала преступника, угрожавшего осуществить взрыв в здании банка, передаёт Associated Press.

По информации агентства, мужчина забаррикадировался в офисе банка, угрожая взорвать бомбу и убить находящихся внутри сотрудников учреждения.

Как сообщил представитель полиции округа Кобб, после часа переговоров со злоумышленником полиция ворвалась в здание. В ходе перестрелки мужчина был убит.

Сколько именно человек находилось в заложниках, не уточняется, однако известно, что никто из них не пострадал.

Как было установлено позднее, угрозы осуществить взрыв являлись ложными — никакого взрывного устройства при себе у мужчины обнаружено не было.

По данным телеканала WSB-TV, нападение совершил бездомный американец, ранее служивший в Ираке и являвшийся ветераном Военно-морских сил США.