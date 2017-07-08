При взрыве мотоцикла рядом с домом в Турции пострадали семь человек

Анкара, , 02:26 — REGNUM По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции, передаёт телеканал CNN Turk.

Как уточняется, инцидент произошёл вечером 7 июля в городе Газиантеп.

По предварительной информации, рядом с пятиэтажным жилым домом взорвался припаркованный мотоцикл.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сообщается, что жильцы дома были эвакуированы.

Ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, пока не взяла на себя ответственности за произошедшее.

Как передавало ИА REGNUM, за последний месяц на территории Турции имела место целая серия взрывов. Последний из них произошёл 25 июня в провинции Трабзон. Бомба, замаскированная под пластиковую бутылку, сработала рядом с военным патрулём. В результате пострадали двое военнослужащих.