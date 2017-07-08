На студенческом выпускном в Тамбове разбился самолёт

Тамбов, , 23:34 — REGNUM Легкомоторный самолёт разбился во время шоу в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина в Тамбове. Об этом сегодня, 7 июля, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 20:30 по московскому времени в пятницу, 7 июля. Легкомоторный самолёт рухнул вблизи улицы Набережная. Пилот самолёта погиб.

Самолёт участвовал в авиашоу, которое устроили лётчики тамбовского аэроклуба в честь праздника выпускников тамбовского университета, который проходит на площади Музыки.

Воздушная часть концерта должна была начаться в 20:05, но немного задержалась. Примерно в 20:30 при выполнении манёвра один из самолётов внезапно потерял управление и рухнул на землю, на другом берегу реки Цна.

Пилот разбившегося самолёта погиб на месте. Им оказался 49-летний Александр Камбаров. По словам очевидцев, его самолёт Як-52 не вышел из штопора и врезался в землю.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура установила, что полёт был санкционированным, все разрешительные документы организаторы авиационной части праздника оформили своевременно.

Тем не менее начата прокурорская проверка, в ходе которой будет установлена степень ответственности должностных лиц, а также причины катастрофы.