В Польше эвакуируют тысячи людей из-за мощной бомбы времен Второй мировой

Варшава, , 22:51 — REGNUM В Восточной Польше 9 июля эвакуируют около 10 тысяч человек и временно перекроют дорогу в Белоруссию для извлечения и обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, сообщает сегодня, 7 июля, Associated Press.

Немецкая 500-килограммовая бомба ST-500 была обнаружена в городе Белосток во время проведения ремонтных дорожных работ. Белосток расположен в 190 километрах к северо-востоку от Варшавы.

Власти Белостока заявили, что горожане, проживающие в радиусе 1,35 км от места обнаружения бомбы, будут эвакуированы на автобусах утром 9 июля.

Саперы с военной базы, расположенной в городе Ожиш, примерно в 120 километрах от Белостока, доставили на место обнаружения бомбы подъемный кран, чтобы погрузить ее на грузовик и перевезти на испытательный полигон в районе города Ожиш, заявил хорунжий Мариуш Куява, который будет руководить операцией по обезвреживанию бомбы.

Напомним, бомбы времен Второй мировой войны часто встречаются при проведении крупных строительных или ремонтных работ, однако в большинстве своем найденные бомбы в два раза меньше обнаруженной в Белостоке.

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