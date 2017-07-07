В Тамбове во время авиашоу разбился самолет

Тамбов, , 22:17 — REGNUM Легкомоторный самолет упал в Тамбове вечером 7 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, авария произошла около 20:10 в районе улицы Заречной. По предварительным данным, пилот, управлявший легкомоторным самолетом, совершил жесткую посадку.

В МЧС отметили, что жертв и повреждений нет, однако один человек пострадал — это пилот самолета.

На месте происшествия работают спасатели, психологи МЧС.

«Онлайн Тамбов» сообщает, что крушение самолета произошло во время авиашоу — в рамках праздничной программы в честь выпускников ТГУ имени Державина. Издание сообщает, что самолет рухнул во время выполнения фигуры пилотажа.

В сети уже появились фотографии, на которых виден черный дым из района падения самолета.

Издание также сообщило, что вначале данных о погибших не было, но в 21:20 праздник прервали и объявили о минуте молчания в память о погибшем пилоте.