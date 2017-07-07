На восстановление трассы Пермь-Екатеринбург может уйти 2 недели

Пермь, , 22:07 — REGNUM В Пермском крае комиссия ведет обследование аварийного участка федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Как заявил на встрече с журналистами 7 июля начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, сроки восстановления дороги зависят от её состояния после наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас смотрим в каком состоянии находятся переходные плиты — это искусственные сооружения между насыпью и мостовым переходом. Если они в нормальном состоянии и не повреждены, восстановление займет незначительное время — в течение суток. Если вдруг придется вести замену этих переходных плит (учитывая, что изготавливались они по индивидуальному заказу), соответственно потребуется какое-то время», —

сказал Борисов и добавил, что при замене плит на ремонт может уйти 10−12 дней.

Он также обратил особое внимание на то, что подъем реки был значительным, мост полностью справился с наводнением, перед мощным потоком воды не устояла насыпь.

«В данной ситуации искусственное сооружение спасло все мосты, которые идут по старой дороге и населенные пункты, расположенные по течению реки Юг», — считает начальник ФКУ «Уралуправтодор»

Разрушение дорожного полотна Алексей Борисов назвал незначительным — всего 4 метра. По словам его словам, введен в строй только первый этап автодороги, весь проект строительства трассы еще не реализован. Восстановлением займутся строители и служба эксплуатации, которая должна обеспечить безопасное бесперебойное движение.

Стоит отметить, движение по участку трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в обход Бершети с 28 по 40 км было открыто осенью 2016 года. Обход Бершети представляет собой шестиполосную магистраль с расчетной скоростью 110 км/ч. Участок входит в состав дороги Пермь — Кунгур, которая является частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Реализация дорожного проекта продолжается. Общая стоимость работ по реконструкции составляет 25−30 млрд рублей.

Напомним, 7 июля в районе 36 км федеральной трассы произошло обрушение дорожного полотна, из-за чего движение для транспорта закрыли. Пострадавших нет.

Как сообщил Алексей Борисов, в 08:45 местного времени (06:45 мск) поступил сигнал от обходчика о том, что идёт большой подъем воды, в несколько раз поднялась река. После осмотра моста было принято решение о закрытии движения по участку и направлении водителей на старую альтернативную дорогу, чтобы никто не пострадал. В 11:45 началось разрушение подхода к мосту, затем последовал провал дорожного полотна.

Выяснилось, что резкий скачок уровня воды в реке Юг спровоцировал несанкционированный сброс воды с гидросооружения ЗАТО «Звездный». Сейчас устанавливаются причины экстренного сброса. Стоит отметить, что на территории Пермского края из-за обильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации.

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