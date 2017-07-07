Трасса Пермь-Екатеринбург пострадала из-за несанкционированного сброса воды

Пермь, , 21:25 — REGNUM Обрушение дорожного полотна на трассе Пермь — Екатеринбург на территории Пермского края произошло из-за несанкционированного сброса воды. В настоящее время выяснются причины этого сброса, об этом на встрече с журналистами 7 июля сообщили начальник ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов и заместитель министра транспорта Пермского края Сергей Постоловский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сброс был несанкционированный. И впредь как дорожные службы мы бы хотели, чтобы нас предупреждали, извещали», — сказал замминистра.

В свою очередь Борисов подчеркнул:

«Если бы у нас была информация на утро (7 июля), мы могли бы принять какие-то дополнительные меры. Мне сейчас сложно комментировать причину. Я бы воздержался, потому что нужно разобраться. Если это был, действительно, экстренный сброс и оперативно приняли решение, понимая, что идет дорога, и есть дорога альтернативная, и есть подтопление всего населенного пункта, то, наверное, приняли правильное решение. Я считаю, после разъяснения, которое будет дано администрацией посёлка Звёздного, мы соответственно сможем делать какие-то выводы».

Начальник Уралуправтодора признался, что строительство трассы Пермь-Екатеринбург велось без учёта дополнительных сбросов воды. Когда при проектировании делался запрос в ЗАТО «Звездный», то официально дорожников уведомили, что сбросов никогда не происходит.

Вместе с тем Алексей Борисов подчеркнул, что в ситуации предстоит разобраться. Не исключено, что виновных не будет возможности наказать, поскольку в ЧП может оказаться виновата природа, сейчас в крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Пермском крае из-за резкого подъема воды в реке Юг произошло обрушение дорожного полотна на дороге федерального значения Пермь-Екатеринбург. Пострадавших нет. Движение на аварийном участке закрыто. Автомобилисты двигаются в объезд, через Баршеть.

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