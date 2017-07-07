Новгородская ЧС: Ущерб от разрушения дорог оценит специальная комиссия

Великий Новгород, , 21:24 — REGNUM В Новгородской области подсчитывают ущерб, причинённый дорогам регионального и местного значения в результате ливневых дождей и разлива водоёмов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Никитин.

«Ущерб подсчитывается по мере восстановления. Примерные цифры мы понимаем. Но для того, чтобы обратиться в правительство и в резервный фонд с просьбой о компенсации этого ущерба, мы должны создать комиссию совместно с Росавтодором», — пояснил Андрей Никитин.

Врио губернатора поблагодарил Минтранс, Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» за оперативную помощь в ликвидации последствий ЧС в Новгородской области.

«Не дожидаясь бумаг, согласований коллеги просто приехали с техникой, трубами — со всем, что было нужно. И это позволило нам необходимые участки восстановить в самые короткие сроки», — отметил Никитин.

Отметим, что ГУ МЧС России по Новгородской области сообщило, что, по состоянию на 19:00 7 июля повреждённые участки дорог в регионе восстановлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для ликвидации последствий разрушений после ливневых дождей в Новгородской области с 1 июля введён режим чрезвычайной ситуации.