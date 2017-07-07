Кровавое ДТП в Башкирии: подробности

Челябинск, , 20:46 — REGNUM Пять человек погибли во время ДТП на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск: следователь Следственного отдела магнитогорского ОВД, его жена, двое детей, а также водитель «Газели». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Машина «Рено Логан» и грузовая «ГАЗель» столкнулись на 197 километре автодороги «Уфа — Инзер — Белорецк», вблизи населенного пункта Серменево.

«Сотрудник Следственного отдела Магнитогорска погиб в ДТП на трассе в Башкирии. Погиб сотрудник, его жена и двое детей. Не выжил водитель «Газели». Еще один ребенок и пассажир «Газели» доставлены в больницу. Оформляли ДТП сотрудники Белорецкого ОВД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотруднику следственного отдела Магнитогорского ОВД было 40 лет, его супруге 36, погибшему сыну — 14, дочери — четыре. Погибший водитель «Газели» был 28-летнего возраста. Шестилетняя выжившая девочка и пассажир «Газели» доставлены в больницу.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать помощь выжившей в ДТП девочке. Министру здравоохранения Сергею Кремлеву поручено подключить местные медицинские службы и оказать весь комплекс необходимой медицинской помощи ребенку. Вице-губернатору Олегу Климову поручено курировать вопрос, разобраться во всех обстоятельствах и причинах произошедшей трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту гибели пяти человек в ДТП в Башкирии начато расследование