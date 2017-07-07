В Донбассе произошло еще два взрыва

Донецк, , 20:52 — REGNUM Сотрудники Кировского райотдела полиции Донецка (ДНР) задержали 43-летнего местного жителя, который во время совместного распития спиртного в присутствии знакомых привел в действие гранату. Об этом 7 июля сообщает Центр связей с общественностью МВД ДНР.

Отмечается, что «в результате срабатывания взрывного устройства погиб товарищ злоумышленника, а остальные участники застолья получили серьезные травмы».

«В ходе посиделок хозяин дома стал вести себя агрессивно и вымещать свою злобу на окружающих, после чего принес гранату и положил ее на стол. Очевидцы настаивают на том, что предупреждали мужчину об опасности взрывного устройства. По словам самого фигуранта, он считал гранату «игрушечной» и таким образом пытался развлечь присутствующих. Мужчина выдернул кольцо из взрывного устройства и передал гранату одному из товарищей, сидевшему за столом, после чего отошел в сторону», — говорится в сообщении.

При этом двое человек получили ранения, среди них 19-летняя девушка.

«В результате взрыва 45-летний гость, державший опасный предмет, погиб, а сидевшие рядом 19-летняя девушка и ее товарищ получили тяжелые увечья и травмы. Правоохранители устанавливают детали произошедшего и степень вины фигуранта», — отмечается в материале.

Как сообщила инспектор РНОФ Кировского райотдела полиции Донецка Виктория Рябцева, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о том, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут за собой уголовную ответственность в порядке ст.256 УК ДНР. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы, от ответственности освобождаются.

Кроме того, Главное управление Национальной полиции в Донецкой области информирует, что на подконтрольной ВСУ территории, на дороге между поселками Зайцево и Майорск (прифронтовые поселки ДНР) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали два человека.

На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, сообщает. В настоящее время личности потерпевших установлены. Это 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба — жители поселка Жованка. Сейчас женщину машиной скорой помощи доставили в больницу Бахмута. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в центре Луганска (ЛНР) в районе штаба Народной милиции ЛНР и правительства ЛНР прозвучало два взрыва. В результате подрывов погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, ранения получили семь человек. Среди них сотрудники полиции ЛНР и мирные жители. Силовики ЛНР начали расследование. В то же время глава ЛНР Игорь Плотницкий уже обвинил украинских силовиков в причастности к инциденту и назвал его «терактом».

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