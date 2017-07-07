В Ижевске празднование сабантуя перенесли на неделю из-за постоянных дождей

Ижевск, , 19:43 — REGNUM В Ижевске перенесли празднование сабантуя на неделю позднее намеченного срока в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятия начнется в 11:00 по местному времени 16 июля на территории спортивного комплекса «Чекерил». В рамках праздника будут работать торговые ярмарки, детские аттракционы. Гостям будет представлена развлекательная программа с участием творческих коллективов Удмуртии и Татарии. Также состоитсяконцерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарии под руководством заслуженного артиста России, народного артиста РТ —. Традиционно «гвоздем программы» являются конные скачки.

Напомним, изначально празднование было запланировано на 9 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 6 июля в Удмуртию пришли ливни с грозами и шквалистым ветром. Стихия привела к отключению энергоснабжения в четырех районах республики — Можгинском, Игринском, Завьяловском и Малопургинском. В течение дня подача электроэнергии была восстановлена.

В ночь с 6 на 7 июля в микрорайоне «Нагорный» в Ижевске произошел перелив воды через две плотины пруда. Однако в муниципалитете подчеркнули, что угрозы подтопления для территорий жилых домов и строений нет.

При этом неблагоприятный прогноз погодных условий в республике сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ижевске после ливня произошел перелив воды через две плотины