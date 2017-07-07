Глава ЛНР выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта

Луганск, , 19:27 — REGNUM Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал террористическими актами взрывы недалеко от здания штаба Народной милиции в Луганске. Об этом 7 июля говорится в официальном заявлении главы республики.

«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов. Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики», — сказал Плотницкий.

Он призвал население не паниковать.

«Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения. Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям. Хочу заверить, что руководство республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия», — добавил Плотницкий.

При этом глава ЛНР ошибся, заявив, что в результате трагедии погибло несколько человек.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — подытожил глава ЛНР.

В свою очередь, официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уже заявил, что взрывы в Луганске организовали украинские диверсанты.

«Сегодня в городе Луганске киевскими диверсантами были совершены уже два теракта, в результате которых погибла женщина, пять человек получили ранения. Эпицентры взрывов находились в местах большого скопления людей — в центре города, у магазина и у почты. Одно из взрывных устройств было начинено поражающими элементами. Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и Народной милиции. Пострадали два человека», — рассказал Марочко.

«Все это говорит о том, что организаторы терактов намеренно стремились к большому числу жертв среди мирных жителей», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в центре Луганска прогремело два взрыва, в результате которых погибла офицер НМ ЛНР, еще семеро человек получили ранения. Среди них сотрудники полиции ЛНР и мирные жители.

«В 15.30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане», — сказал Марочко.

Напомним, в марте 2017 год в Донецке умер один из создателей ДНР Владимир Макович, в мае 2017 года в боях на Донбассе погибли командир батальона ДНР Владимир Цвях и командир разведки ДНР, правая рука министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) Сергей Здрилюк (позывной «Абвер»). Ранее, 8 февраля 2017 года в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель» погиб полковник вооруженных сил ДНР, командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), в октябре 2016 года в лифте собственного дома в Донецке был ликвидирован командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов (Моторола).