Второй взрыв в Луганске: подробности

Луганск, , 19:26 — REGNUM Сегодня, 7 июля, в Луганске прогремел повторный взрыв. Об этом информирует пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что второе взрывное устройство сработало в 50 м от первого места взрыва (предположительно урна возле магазина).

«По предварительным данным, в 50 метрах от первого взрыва взорвался автомобиль», — отмечается в сообщении НМ ЛНР.

Пока о пострадавших не сообщается. Хотя известно, что на месте первого взрыва работали следователи ЛНР.

МГБ ЛНР обращается к гражданам с просьбой в ближайшее время не покидать свои дома и не создавать большого скопления людей в общественных местах в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

«МГБ просит жителей: если кто-то из вас видел подозрительных личностей — просьба сообщать об этом в министерство госбезопасности. Если вы располагаете любой информацией, которая поможет установить подозрительных лиц или подозрительные предметы — срочно сообщайте в министерство госбезопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого погибла офицер ЛНР. «В 15.30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане», — сказал официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.