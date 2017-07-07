Число жертв атаки боевиков на Синае увеличилось до 23 солдат

Каир, , 18:14 — REGNUM Число жертв террористического нападения на севере Синайского полуострова увеличилось до 23 военнослужащих, еще 33 человека получили ранения, 7 июля сообщает Associated Press.

Утром 7 июля террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в контрольно-пропускной пункт возле деревни Эль-Барта, расположенной к юго-западу от пограничного города Рафах. После взрыва боевики открыли огонь по военнослужащим.

Террористы подъехали к контрольно-пропускному пункту на 24 автомобилях Land Cruiser. Боевики вели огонь из пулеметов почти полчаса. В момент нападения на военном КПП находились около 60 военнослужащих Египта.

По словам сотрудников службы безопасности, среди погибших были пять офицеров, в том числе полковник спецназа Ахмед эль-Манси.

Напомним, ранее правоохранительные органы сообщили о гибели 10 военнослужащих. Позднее из-под обломков здания извлекли тела остальных погибших. Данная террористическая атака стала самой кровавой для министерства обороны Египта в текущем году.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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