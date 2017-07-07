Аварийные работы на трассе Пермь — Екатеринбург будут вести круглосуточно

Пермь, , 18:04 — REGNUM В Пермском крае сформирована комиссия под руководством начальника ФКУ «Уралуправтодор» (в ведении этой организации находится аварийный участок) Алексея Борисова для принятия технического решения по объемам и срокам восстановительных работ на трассе федерального значения Пермь — Екатеринбург, где сегодня, 7 июля, произошел провал дорожного полотна. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росавтодора, аварийные работы на участке будут вестись в круглосуточном режиме.

К работе уже готово более 20 дорожных машин, привлечено 25 специалистов. Для скорейшего восстановления дорожного полотна и его укрепления подготовлено около 400 тонн инертных материалов.

Напомним, в первой половине дня 7 июля на 36 км автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург в границах Пермского края произошел размыв дорожного полотна перед мостом через реку Юг. Резкий подъем уровня воды вызвали затяжные дожди, а кроме того, в ночь с 6 на 7 июля в реку сбросили воду с гидротехнического сооружения.

Площадь обрушения составила более 70 квадратных метров. Дорога просела по всей ширине трассы (18 метров), и по ширине в четыре метра.

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