В Екатеринбурге по делу 13-летней мамы предъявлены обвинения

Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел о половом сношении с 13-летней школьницей из Екатеринбурга, которая впоследствии родила сына, и халатности должностных лиц, предъявлены обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Александр Сапегин, обвинения предъявлены 20-летнему местному жителю, который подозревается в половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста и 57-летней директору школы, в которой обучается несовершеннолетняя. По версии следствия, руководитель образовательного учреждения знала, что законные представители школьницы не осуществляют за ней должный надзор, а также узнав о беременности школьницы, не сообщила об этом в компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-летняя школьница из Екатеринбурга родила сына в апреле 2017 года. В конце июня информация об этом попала в следственные органы и была организована проверка. По её итогам было возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ. Расследование уголовных дел проводит третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

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