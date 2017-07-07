За первым взрывом в Луганске последовал второй

Луганск, , 17:38 — REGNUM Несколько часов назад взрыв прогремел прямо в центре Луганска, недалеко от Дома правительства. Об этом 7 июля сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В 15.30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане», — сказал Марочко.

По его словам, взрывное устройство было заложено в урну, возле магазина. «Ведутся оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства ЛНР. Территория места происшествия оцеплена, идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия. Предположительно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются», — рассказал он.

Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Работают бригады медиков и правоохранительные органы, место происшествия оцеплено. Буквально через час после первого взрыва, прогремел второй, более мощный. Вот что рассказали очевидцы корреспонденту ИА REGNUM :

«Первый взрыв случился в центре города, в районе Оптики, рядом расположены почта, аптеки, другие объекты мирного назначения. Спустя некоторое время прогремел второй взрыв, гораздо мощнее. Взрывная волна донеслась даже до более отдаленных районов города. Мы слышали, как к месту происшествия поехали машины скорой и МЧС. Учитывая, что наш город находится далеко от линии фронта, думаем, что это мог быть теракт».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля руководитель отдела международной информационной службы политотдела министерства обороны ДНР Владислав Бриг проинформировал, что сегодня в Донецке силовики ДНР предупредили «очередной теракт украинской ДРГ».