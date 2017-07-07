Экс-полицейского в Чувашии обвиняют в присвоении украденных телефонов

Чебоксары, , 17:33 — REGNUM В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного. Следствие считает, что он забрал похищенные мобильные телефоны, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, весной 2015 года в Чебоксарах обвиняемый изъял у граждан сотовые телефоны стоимостью от 14 тыс. до 25 тыс. рублей, с заявлениями об утере которых ранее обращались их законные владельцы.

«Вместо того, чтобы вернуть их владельцам, злоумышленник забрал их себе. При этом два телефона он давал попользоваться своим знакомым, еще один продал через интернет-сайт по цене ниже его реальной стоимости», — сказал Олег Дмитриев.

Ущерб, нанесённый потерпевшим, следствие оценило в 54 тыс. рублей. В настоящее время все телефоны возвращены их законным владельцам. Бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска столичной полиции обвиняют в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело направлено в суд.

Кроме того, в УМВД по городу Чебоксары выдано представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Напомним, ранее в Чувашии было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который, по данным следствия, вынудил директора частной охранной организации фиктивно трудоустроить одного из жителей Новочебоксарска, а полученную зарплату отдавал женщине, которая незаконно оказывала ему содействие при ведении делопроизводства. В марте в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы МВД по Чувашии, которого подозревают в сбыте полиса ОСАГО и бланка водительского удостоверения.

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