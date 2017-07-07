В Луганске прогремел взрыв

Луганск, , 17:35 — REGNUM В центре Луганска (Луганска Народная Республика) прогремел взрыв. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он сообщил, что взрыв прогремел недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны рядом с административными зданиями. В результате взрыва погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

«Предположительно, самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип и класс взрывного устройства уточняются», — сказал Марочко.

По словам представителя народной милиции ЛНР, в результате террористического акта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР. Пятеро гражданских получили ранения.

Территория места происшествия оцеплена. Спецслужбы и правоохранительные органы ведут оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства ЛНР.