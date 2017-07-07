Самолет с игроками тульского «Арсенала» аварийно сел в Вене

Вена, , 15:27 — REGNUM Воздушное судно, на борту которого находились футболисты тульского клуба «Арсенал», совершило аварийную посадку в столице Австрии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Самолёт с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в «Арсенале» сообщили о победе над словенцами. Встреча подопечных Миодрага Божевича с клубом «Доб» состоялась 6 июля и закончилась со счетом 4:0 в пользу тульского клуба.

Тульский «Арсенал» находился в Австрии на тренировочном сборе с 24 июня по 7 июля. 1 июля пресс-служба ЦСКА сообщила о переходе в «Арсенал» на правах аренды полузащитника Сергея Ткачева.