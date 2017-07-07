Полицию в Гамбурге забросали «коктейлями Молотова»

Гамбург, Германия, , 15:25 — REGNUM В Гамбурге участники акций протестов против саммита G20 забросали сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью, сообщается в Twitter полиции города.

Инцидент произошел на улице Хольстенштрассе. Власти Гамбурга также сообщили о строительстве демонстрантами баррикад.

Информация о пострадавших уточняется. Несанкционированные акции протеста идут по всему городу, к настоящему времени пострадало более 159 сотрудников полиции.

Задержаны 45 нарушителей порядка. Сообщается, что несколько агрессивно настроенных групп — примерно 350 человек — пытались прорваться к зданию, где проходит саммит.

Также радикалы попытались пробиться к отелям, где остановились участники форума. Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки, некоторые демонстрации разгоняли водометами.

Напомним, в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, неспокойно. Акции протеста против проведения саммита «группы двадцати» начались 6 июля. Протестующие порезали покрышки автомобилей, принадлежащих делегации Канады, а также разбили окна консульства Монголии.

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