Двое иракских журналистов погибли от рук боевиков ИГ в Мосуле

Мосул, Ирак, , 15:22 — REGNUM

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух журналистов иракского телеканала Hona Salaheddin, заявили представители канала 7 июля, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на этой неделе в селении Имам Гарби, расположенном к югу от Мосула.

«Наши коллеги Харб Хазаа аль-Дулайми, работавший корреспондентов для Hona Salaheddin, а также Судад аль-Дури, оператор той же телерадиостанции были убиты», — заявили на телеканале.

Факт убийства двух представителей прессы был подтвержден официальным представителем МВД страны бригадным генералом Саадом Мааном.