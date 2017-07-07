ВСУ нарушили режим тишины 37 раз: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 15:10 — REGNUM За прошедшие сутки, 6 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 33 раза, сообщают 7 июля СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинские силовики обстреляли Первомайск, села Раевка, Веселогоровка, Сокольники.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 33 раза. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

Также огнем украинской артиллерии были повреждены два дома в поселке Трудовские.

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По данным Украины, один украинский силовик погиб, еще один получил ранения. Штаб «АТО» зафиксировал 25 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Песков, Невельского, Троицкого, Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца, Крымского.

Напомним, гражданская война началась в Донбассе в 2014 году, когда Киев отказался признавать ЛНР и ДНР и направил регулярные войска для силового подавления протестов. После ожесточенных боев в 2014—2015 годах, Украина согласилась подписать Минские соглашения — договор, предписывающий мирное урегулирование конфликта.

Однако, Киев не торопится выполнять пункты, указанные в подписанном документе — отводить войска и технику от линии фронта, прекращать огонь и начинать процесс мирного разрешения конфликта. Вместо этого украинские войска используют временные перемирия для того, чтобы перегруппироваться и продолжить наступление на позиции ополченцев.

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