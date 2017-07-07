Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург: озвучена площадь обрушения

Пермь, , 14:57 — REGNUM В Пермском крае площадь обрушения дорожного полотна на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург составила более 70 квадратных метров. Дорога просела по всей ширине трассы (18 метров), и по ширине в четыре метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС.

Стоит отметить, что обрушение произошло на трассе, которая отремонтирована в сентябре 2016 года. В связи с этим пользователи соцсетей иронизируют, что дорога не прошла тест-драйв.

Также пользователи сообщают, что обрушение на мосту через реку Юг произошло из-за того, что была угроза прорыва дамбы. Пришлось спускать воду из водохранилищ. Мостовой переход не выдержал резкого подъема воды в реке.

Как отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших в результате провала участка трассы нет. Кроме того, что «смыло много денег», в интернете обсуждается и то, что, к счастью, обошлось без жертв, поскольку в момент разрушения именно по этому участку мог ехать транспорт. Очевидцы утверждают, что поток под мостом был очень мощный.

Сейчас движение по федеральной трассе невозможно. Водителям приходится объезжать опасный участок по альтернативной дороге, через поселок Баршеть.

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