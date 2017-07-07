Вооруженный ножами мужчина искал встречи с Иванкой Трамп

Нью-Йорк, США, , 14:51 — REGNUM В Нью-Йорке при попытке встретиться с дочерью президента США Иванкой Трамп был задержан мужчина в бронежилете, имевший при себе метательные ножи. Об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел у входа в небоскреб Trump Tower днем 6 июля. 52-летний мужчина вошел в здание, где его остановили агенты Секретной службы.

Посетитель объяснил охранникам, что он — сенатор, и намерен встретиться с Иванкой Трамп, чтобы поговорить о ее линии одежды. При обыске у мужчины нашли два метательных ножа и поддельные документы.

Гостя задержали и направили на проверку к психиатру. Также мужчине предъявили обвинения в хранении оружия и фальшивых документов.

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