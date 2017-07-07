Двух жителей Астрахани удерживали в рабстве в Чечне

Грозный, , 14:39 — REGNUM Двух жителей Астраханской области освободили из рабства в Чечне, в котором один из них пробыл около месяца, другой — почти полгода. Обоих силой удерживали на животноводческой ферме в селении Автуры Шалинского района.

Информацию о «рабах» предоставили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» активисты движения «Альтернатива». Удерживаемые на ферме 45-летний Валерий и 39-летний Олег смогли связаться с этой организацией по телефону.

«Рабы по телефону просили забрать их с кошары как можно незаметнее, так как они очень боялись своего сурового хозяина по имени Амрутди. Волонтеры приехали на ферму в тот день, когда там не было ее владельца, забрали невольников и отвезли в Грозный», — пишет «КП». При этом освободители «рабов» сообщили, что сопротивления им никто из охранников кошары не оказал.

В Грозном бывших заложников одели в новую одежду и отправили в Астрахань на такси. По данным издания, Валерий попал в Чечню в июне 2017 года, после того как выпил у вокзала с незнакомцами, которые оказались вербовщиками. Очнулся он уже в Чечне.

Олег попал сюда еще в декабре 2016 года добровольно, ему пообещали жилье и деньги и поначалу хотели даже заплатить за работу, но обманули.

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По данным сообщениям в СМИ прокуратура Чеченской Республики организовала проверку, сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе надзорного ведомства. В адрес руководителя следственного управления СКР по региону направлены распространенные в СМИ материалы о незаконном лишении свободы двух жителей города Астрахани, которых принуждали работать на безвозмездной основе.

Результаты проверки взяты прокурором республики под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года в Карачаево-Черкесии были задержаны два жителя села Коста Хетагурова, которых подозревают в похищении людей и использовании рабского труда. Молодые люди, старшему из которых было всего 24 года, угрожая физической расправой, удерживали на кошаре двух жителей Ростовской области.

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В августе 2016 года из трудового рабства в Дагестане был вызволен житель Волгограда Николай Стрелкин. Он работал чабаном на кошаре недалеко от села Коктюбей в Тарумовском районе республики восемь месяцев. Платы за работу он все это время от хозяина не получал. Помощь в его возвращении также оказали активисты «Альтернативы».

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