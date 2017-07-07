Брянский суд смягчил наказание сбежавшему из-под стражи полицейскому

Брянск, , 14:23 — REGNUM Брянский областной суд изменил приговор по делу бывшего полицейского из города Сельцо Левана Хуцишвили, который сбежал из суда в марте 2017 года. Как сообщает пресс-служба суда, признанный виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями полицейский проведет в колонии не пять с половиной лет, а три с половиной года. Пока местонахождение полицейского не установлено.

Сотрудник правоохранительных органов был признан виновным в марте 2017 года. В суде было установлено, что полицейский с 2011 по 2015 год каждый месяц получал по две тысячи рублей от граждан, которые незаконно торговали алкоголем. За это он закрывал глаза на нарушения закона и предупреждал бизнесменов о рейдах.

Суд признал его виновным и назначил наказание в 5,5 лет лишения свободы.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Брянского областного суда приговор Левану Хуцишвили изменен. Суд смягчил назначенное ему наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили сейчас в Брянском областной суде.

ИА REGNUM напоминает, что после оглашения приговора мужчина вышел из зала суда и больше вернулся. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Прокуратура также даст оценку действиям должностных лиц, которые могут быть виновным в побеге.

Также сообщалось, что в 2013 году осужденный был признан лучшим участковым Брянской области.

В апреле 2017 года в Сельцо прошел митинг в поддержку участкового. В нем приняли участие 200 человек, которые потребовали объективного расследования дела и подписали соответствующую петицию в адрес президента России Владимира Путина.