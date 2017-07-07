Ливни заливают: в Прикамье объявлен режим ЧС

с. Юсьва, Пермский край, , 14:10 — REGNUM На территории Юсьвенского района объявлена чрезвычайная ситуация. На поврежденных из-за ливней объектах проведено обследование, организованы работы по восстановлению инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Глава Юсьвенского района Михаил Евсин отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий пострадало 17 объектов инфраструктуры. Проводятся восстановительные работы.

«Рассчитываем необходимый объем работ, составляем сметы. Нас не оставили один на один со стихией»,

— сказал он и добавил, что району гарантировали материальную помощь. В ближайшее время муниципальное образование подаст заявку на выделение средств из резервного фонда Пермского края для возмещения затрат на восстановление объектов инфраструктуры.

По состоянию на 7 июля завершены работы на трех объектах. Ликвидированы повреждения на подъезде к мосту в деревне Стариково, в деревне Подволошино на пострадавшем участке дороги организован пешеходный переход. В поселке Майкор засыпан провал на улице Заводская, на улице Чехова ведутся восстановительные работы. Также работы ведутся в деревне Ситково. Сегодня они приостановлены из-за дождя, который прошел там, в ночь на 7 июля.

Добавим, в результате аномально сильных дождей в Юсьвенском районе пострадали дороги в поселке Майкор, деревне Урманово, автодороги Урманово — Подволошино, Антипино — Тимино — Тукачево, Габово — Купрос.

2−3 июля дождь лил без остановок. Первые сигналы о том, что заливает, стали приходить с территорий поселка Майкор и Крохалевской стороны утром 3 июля. В соцсетях появились первые фото последствий, нанесенных в результате обильных осадков. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение об объявлении в районе режима повышенной готовности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Юсьвенского района, вода прибывала стремительно. В деревнях Урманово было подтоплено 31 придомовая территория, в Алямово — один, в Крохалево — 24. Показала свою силу водная стихия и в Майкоре, подтопив 10 придомовых территорий. Все происходило, буквально, на глазах жителей. Река Камелька вышла из берегов, безжалостно расправляясь сразу с четырьмя мостами. Пострадали мосты в деревнях Усть-Пожва, Елизавета-Пожва, Якунево, Стариково. Тревожной выдалась в районе ночь с 3 на 4 июля, дежурили сразу три оперативных группы. Утром 4 июля дождь прекратился. Вода ушла, оставив за собой размытые дороги, мосты, огороды.