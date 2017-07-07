Пятница, 7 Июля 2017 года
14:07:05 МСК

После взрыва метана в Норильске возбуждено уголовное дело

Происшествия

Допущены нарушения, подпадающие под часть 3 статьи 216 УК РФ

Норильск, Красноярский край, 7 июля 2017, 13:58 — REGNUM  Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ возбуждено после взрыва метана на руднике «Заполярный» (Норильск, Красноярский край), сообщили 7 июля в региональном ГУ Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, взрыв на руднике в Норильске произошел 7 июля 2017 года примерно в 11 часов 30 минут. Был слышен хлопок неустановленного газа.

По данным «Норникеля», на глубине 500 метров взорвался метан. Четыре человека погибли, трое госпитализированы. Из шахты эвакуированы свыше ста человек.

Читайте подробнее: Число жертв взрыва на шахте «Заполярный» в Норильске увеличилось до четырёх

Личности погибших устанавливаются, назначена судмедэкспертиза для установления причина смерти.

После случившегося СКР начал доследственную проверку. Власти Норильска объявили в городе траур.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норильске из-за трагедии на шахте объявлен траур

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах