По факту гибели пяти человек в ДТП в Башкирии начато расследование

Уфа, , 13:39 — REGNUM В Башкирии начато расследование по факту гибели в автомобильной аварии пяти человек, в том числе двух детей. Ещё два человека находятся в больнице, сообщает ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло в ночь с 6 на 7 июля в Белорецком районе на 196 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. В результате столкновения «Рено Логан» и бортовой «Газели» погибли пять человек.

«При выезде на место аварии предварительно установлено, что за рулем «Рено Логан», двигавшегося со стороны Белорецка в направлении Уфы, находился 40-летний житель Магнитогорска Челябинской области. Вместе с ним следовали его 36-летняя супруга и трое детей: 14-летний сын и две дочери, четырех и шести лет. Удар был настолько сильным, что на месте аварии погибли водители обоих автомобилей, а также супруга, сын и младшая из девочек», — говорится в сообщении.

Известно также, что за рулем встречной «Газели» находился 28-летний житель Магнитогорска. Шестилетняя девочка госпитализирована. В реанимационное отделение с травмами помещен также пассажир грузовика.

В Госавтоинспекции отмечают, что начато расследование, в ходе которого будут установлены подробности и причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Белорецком районе также произошло еще одно крупное, в котором погибли три человека. По данным ГИБДД региона, на 189 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 36-летний мужчина, не имеющий прав управления, двигаясь за рулем ВАЗ-2110, предположительно, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 46-летнего местного жителя. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его две пассажирки скончались на месте аварии. Ещё одна пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек погибли и 17 получили травмы. За сутки пресечено более 3 тыс. нарушений ПДД, 51 водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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