Участник «орехово-медведковского» ОПГ Шарапов взят под стражу

Москва, , 13:37 — REGNUM Следственные органы заключили под стражу участника «орехово-медведскового» ОПГ Александра Шарапова, сообщает 7 июля пресс-служба Главного управления СУ СК РВ по Москве.

Накануне, 6 июля, Шарапов был задержан правоохранителями Владимирской области и доставлен в Москву для следственных действий. Он находился в международном розыске с 2001 года.

По данным следствия, Шарапов был участником преступной банды, в состав которой входили «ореховская» и «медведковская» вооруженные группы. В период с 1994 по 2001 годы он совершил пять убийств в Москве и Московской области. Следователи отмечают, что убийства совершались с помощью огнестрельного оружия и взрывчатки.

«В состав преступного сообщества входило более 30 лиц, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров», — сообщили в СК.

В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении Шарапова продолжается.

Напомним, «ореховская» ОПГ — одна из преступных группировок Москвы 1990-х годов. Свое название получила от района Москвы Орехово-Борисово, где проживали члены банды. В составе ОПГ были бывшие спортсмены, которые хотели заработать деньги в криминале. Влияние преступной банды распространялось на всю Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года в Подмосковье были задержаны двое членов «ореховской» ОПГ, разыскиваемые с 1998 года. Все они совершали серию убийств и покушения на убийства в московском регионе и находились в международном розыске.

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