В Мариуполе полиция перешла на усиленный вариант несения службы

Мариуполь, Украина, , 15:55 — REGNUM В подконтрольном киевской власти Мариуполе накануне масштабного музыкального фестиваля полиция усилила меры безопасности: 800 правоохранителей дежурят круглосуточно, сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации украинской полиции Донецкой области сегодня, 7 июля.

Усиление связано с тем, что с 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже Песчанка состоится музыкальный фестиваль «MRPL City 2017».

«Чтобы люди могли в безопасности отдохнуть во время музыкального фестиваля, полицейские круглосуточно будут работать в две смены в течение всех трех дней. Ежедневно для обеспечения публичной безопасности будут задействованы более 800 сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

По оперативной информации, «некоторые члены террористических группировок намерены дестабилизировать обстановку в городе, где уже завтра планируется многотысячное мероприятие».

В силовых структурах Мариуполя заявляют, что целью усиления мер безопасности является предотвращение дестабилизации, а также ввоза оружия и боеприпасов и возможного проникновения диверсионно-разведывательных групп. Уже сегодняшней ночью патрули полиции были усилены бойцами Корпуса оперативно-внезапного действия.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности в районе проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта.

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Донецкое информационное агентство (ДАН) 6 июля сообщило, что разведка ДНР получила сведения о подготовке украинскими спецслужбами теракта во время массового мероприятия в Мариуполе.

«Наша разведка располагает информацией о подготовке очередного террористического акта спецслужбами Украины против собственного народа. С 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже Песчанка будет проводиться молодежный музыкальный фестиваль. По замыслу СБУ, в ходе мероприятия будет произведен подрыв фугаса», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его данным, в результате взрыва может пострадать не только гражданская молодежь, но и военнослужащие ВСУ. После исполнения теракта Киев намерен представить фальшивые доказательства якобы причастности к подрыву представителей российских спецслужб.

«Исполненное во время проведения саммита «Большой двадцатки» бесчеловечное убийство мирных жителей, по плану украинских властей, позволит обосновать необходимость возобновления боевых действий в Донбассе», — подчеркнул Басурин.

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