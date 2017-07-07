Саммит G20: Гамбург сотрясают беспорядки

Гамбург, Германия, , 13:29 — REGNUM

Протестующие, вышедшие на демонстрации против саммита «Большой двадцатки», устраивают поджоги автомобилей и мусорных баков, возводят баррикады на фоне начала встречи в верхах в немецком Гамбурге, сообщает Reuters.

По данным правоохранительных органов, вспышки насилия начались в ходе акций протеста, проходивших 6 и 7 июля. Протестующие порезали покрышки автомобилей, принадлежащих делегации Канады, а также разбили окна консульства Монголии.

На утро 7 июля по меньшей мере 29 демонстрантов были задержаны, 111 полицейских получили ранения, в том числе три сотрудника полиции, оказавшихся в больнице.

Официальный представитель полиции отметил, что небольшие группы протестующих из числа крайне левых и анархистов причастны к насилию, тогда как около 100 тыс. демонстрантов, находящихся в городе, проводят мирные акции.

Поступила информация о том, что протестующие совершили ряд нападений на полицейские автомобили как пустые, так и такие, в которых находились правоохранители. В один из автомобилей был брошен коктейль Молотова.

Один из большого числа вертолетов полиции, осуществляющих патруль, был едва не сбит сигнальной ракетой. Днем ранее один из пилотов вертолета получил повреждение глаза после того, как на него был направлен лазер.

В полиции подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают сносить баррикады, установленные по всему городу.