Семейный бизнес? Замглавы управления строительства на Кубани попал под суд

Краснодар, , 13:25 — REGNUM Семейный бизнес в сфере строительных работ организовали бывший заместитель руководителя «Главного управления строительства Краснодарского края» и его супруга — финансовый директор ООО «ГрандПроектСтрой». Их подозревают в том, что в результате их совместных действий бюджету Краснодарского края нанесен ущерб на сумму более 239 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено в ходе следствия, в 2012—2015 годах чиновник заключил с ООО «ГрандПроектСтрой» государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд по объектам: «Конный спортивный комплекс в станице Выселки (1−2 этап)», «Спальный корпус на 27 мест ГУ СО КК «Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жаворонок» в станице Ленинградской», Спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Крымске.

Общая сумма контрактов превысила 606 млн рублей. Акты о выполненных подрядчиком строительных работах были подписаны, несмотря на то, что указанные подрядные работы не выполнялись. На счет подрядной организации были перечислены более 239 млн рублей, выделенные из бюджета Краснодарского края. Следователи нашли факты того, что это было сделано умышленно, исходя из личной заинтересованности.

Обвинительное заключение в отношении замначальника Главного управления строительства Краснодарского края» и его супруги утвердила прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара.

Семейная пара обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Глава семьи, кроме того, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе повлекшем тяжкие последствия. Всего таких эпизодов злоупотребления в уголовном деле четыре. Со своей должностью в связи с утратой доверия он расстался еще в 2016 году. На его имущество наложен арест. Обвиняемому предъявлено исковое заявление о возмещении причиненного государству ущерба на сумму свыше 239 млн рублей.

Стоит отметить, что ни в одном из официальных сообщений СКР и прокуратуры фамилия задержанного чиновника не разглашается. В «Главном управлении строительства Краснодарского края» также не смогли пояснить, в отношении кого из 14 заместителей руководителя возбуждено уголовное дело.

Общая сумма контрактов, где заказчиком выступало Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края», а подрядчиком «ГрандПроектСтрой», составляет более 81 млрд бюджетных рублей, пишет «Голос Кубани». Фирма «ГрандПроектСтрой» выигрывала многомиллионные аукционы, размещенные от управления строительства. В большинстве случаев у фирмы не было конкурентов — «ГрандПроектСтрой» был единственным участником торгов.

Интересным является и тот факт, что это не единственное уголовное дело, фигурантами которого являются сотрудники управления строительства. В 2016 году было направлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя государственного казенного учреждения Краснодарского края «Главное управление строительства Краснодарского края» в городе Сочи Андрея Тарапака.

Он обвинялся в превышении полномочий из личной заинтересованности. Являясь в 2011—2015 годах заместителем руководителя ведомства, он заключил несколько государственных контрактов с коммерческими организациями на выполнение проектных работ на сумму более 45 млн рублей. При этом указанные в контракте работы выполнены не были.