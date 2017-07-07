Число жертв взрыва на шахте «Заполярный» в Норильске увеличилось до четырёх

Норильск, Красноярский край, , 13:06 — REGNUM Число погибших при взрыве шахты рудника «Заполярный» в Норильске увеличилось до четырёх, передает 7 июля RT со ссылкой на МЧС Красноярского края.

«На поверхность подняты тела четырех погибших. Поисково — спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июля на шахте рудника «Заполярный» в Норильске произошел взрыв метана, в результате которого на месте погибло три человека.

На поверхность эвакуировали 161 человек, трое из них доставлены в больницу.

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