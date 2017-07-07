Три саратовца пойдут под суд за попытку изнасилования врача скорой помощи

Саратов, , 13:10 — REGNUM Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении трех жителей Саратова, обвиняемых в покушении на изнасилование фельдшера скорой помощи и угрозах убийства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, признательные показания дал только «больной», которому вызывалась неотложная помощь.

ЧП произошло 11 февраля 2017 года в Саратове. Фельдшер скорой прибыла в квартиру одного из домов на улице Шелковичной в связи с поступившим вызовом по поводу высокого артериального давления у 41-летнего мужчины. Кроме него, в квартире находились еще четверо его знакомых.

Читайте также: В Саратове арестованы трое мужчин, пытавшихся изнасиловать врача скорой

По версии следствия, после того, как медработник вошла в квартиру, 44-летний хозяин квартиры закрыл за ней дверь, заявив, что не выпустит. Испугавшись, фельдшер закрылась в ванной комнате, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой. Ей пришлось покинуть ванную комнату из-за угроз хозяина квартира о применении насилия. Когда она вышла, трое из присутствующих «стали осуществлять действия, направленные на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения и угрозы убийством». Благодаря вовремя подоспевшим полицейским, фельдшер была спасена.

«Больной», которому вызывалась скорая помощь, высказал медицинскому сотруднику угрозы убийством, если она сообщит в полицию, — пояснили в СУ СКР. — На первоначальном этапе следствия этот злоумышленник был единственным, кто давал признательные показания, изобличая соучастников преступления. Его признание позволило в кратчайшие сроки выстроить следственную версию обвинения трех мужчин, несмотря на то, что в последующем вину в инкриминируемых деяниях они не признали и полностью отрицали свою причастность. Версия следствия нашла свое подтверждение и в показаниях свидетелей, присутствующих в квартире в момент совершения в отношении фельдшера преступления, а также ее коллег, допрошенных в рамках расследования. Кроме того, согласно результатам одной из многочисленных судебных экспертиз, на руке потерпевшей обнаружены телесные повреждения, которые были нанесены фельдшеру именно в момент покушения на ее изнасилование».

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 30 допросов потерпевшей, обвиняемых, свидетелей, свыше 6 выемок и осмотров места происшествия, назначено не менее 12 судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 7 томов уголовного дела, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Саратовской области произошла серия нападений на врачей скорой помощи.

Читайте также: В Саратове совершено нападение на фельдшера «скорой медицинской помощи»

Напомним, в конце февраля по факту нападения на фельдшера около городской клинической больницы №9 в Саратове было возбуждено уголовное дело. 33-летний мужчина сломал фельдшеру нос — ему не понравилось, как тот несет на носилках его 27-летнюю сожительницу.

В Энгельсе днем 24 февраля 2017 года фельдшер скорой прибыл в квартиру в доме на улице Одесской по вызову — потеряла сознание женщина. Но в квартире он обнаружил, что «пациентка» в сознании и в состоянии алкогольного опьянения. Она выхватила из рук фельдшера ручку и ударила его в голову. 28 февраля в Красноармейске напали на фельдшера скорой, а также на медсестру районной больницы.

Читайте также: В Саратовской области совершено четвертое нападение на врача скорой