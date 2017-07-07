«Благоустройство» по-московски: парк усадьбы Строгановых закатают в асфальт

Москва, , 14:54 — REGNUM В мае 2017 года ООО «Фалькон Трейдерс» начало работы по уничтожению парка усадьбы Строгановых на Яузе — территории объекта культурного наследия федерального значения, природно-исторического парка, усадебного парка XVIII века. Вырубаются здоровые деревья и корни, крупная техника шествует по газонам ПК, уничтожая траву и почву, оставляя огромные колеи; ни одно дерево в зоне работ не огорожено. К концу лета от укромного московского леса останутся лишь ошмётки природы и закатанная в асфальт история. Об этом 7 июля корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат района «Лефортово» Александра Андреева.

«Подрядчик ООО «Фалькон Трейдерс» продолжает уничтожать парк. Вырубает деревья, раскатывает тяжелой техникой хрупкую лесную подстилку, выдирает корни огромных кленов, лип, берез. Закатывает парк в плитку и асфальт», — утверждает она.

По словам Андреевой, в процессе благоустройства парка были вырублены десятки деревьев. У огромных кленов, лип, берез экскаваторами выдирали корни. Те, которые не брал экскаватор, вырубали топорами. Сотни квадратных метров старинного парка пустили под дополнительные дорожки и площадки.

«Сразу же после начала работ выяснилось, что их никто не согласовывал. И неудивительно — все эти работы запрещены законом», — подчеркнула Андреева.

Парк усадьбы Строгановых на Яузе описывают как крошечную зеленую территорию в центре Москвы. Это огромные дубы, раскидистые клены, пружинящая под ногами лесная подстилка, бегущие между деревьями тропинки. Это фактически лес. Лес, чудом сохранившийся в глубине огромного мегаполиса. Уникальная, удивительная драгоценность.

Местные жители выступили категорически против уничтожения природы парка для любых целей: площадок, дорожек, фонарей. Люди любят парк таким, какой он есть — естественным. С лесной подстилкой, лесными тропинками, соловьями и высокой травой. Без плитки, бетона и асфальта.

«Уничтожение природы парка за бюджетные деньги ради проведения запрещённых законом, чудовищно вредных и никому не нужных работ — это распил бюджетных денег на уничтожении нашего здоровья. Это коррупция в чистом виде», — уверена депутат.

По её словам, сотни жителей обратились в департамент природопользования и охраны окружающей среды, потребовав не согласовывать незаконные, вредные и ненужные по их мнению работы. Активисты считают, что для приведения усадьбы в надлежащий вид достаточно лишь посадить в парке деревья и огородить его маленькими заборчиками от заезда машин. На примерах городских зеленых территорий, которые уже подверглись «благоустройству», местные жители, опасаясь подобного и в своем парке, подробно, со ссылками на нормативные акты написали, какими законами запрещены запечатывание территории парка и прокладка через него коммуникаций.

Тем не менее, ни законодательные ограничения ни предпринятые жителями усилия, намерения чиновников изменить не смогли: 30 июня 2017 года департамент природопользования согласовал работы в Строгановском парке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни протесты москвичей, ни ограничения, налагаемые российским законодательство не в состоянии остановить московские власти. В городе регулярно уничтожаются исторические здания и природные территории.

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