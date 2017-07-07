Как минимум 10 военнослужащих Египта убиты в результате теракта

Каир, , 12:30 — REGNUM

По меньшей мере 10 военнослужащих вооруженных сил Египта, в том числе полковник, погибли, еще несколько получили ранения в результате двух атак террористов-смертников на блокпосты на севере Синайского полуострова, сообщает Reuters.

Взрывы прогремели, когда два автомобиля с заложенной в них взрывчаткой проезжали мимо блокпостов, установленных поблизости от города Рафах.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за данный акт насилия.

Напомним, с 2013 года в провинции Египта Северный Синай наблюдается острая ситуация с безопасностью, связанная с деятельностью исламистских формирований, в том числе связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С тех как пор как нынешние власти страны свергли президента Мурси, в регионе из-за действий радикалов погибло большое число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Это уже не первый инцидент, произошедший с армией страны в регионе за неделю. Так, 4 июля в результате подрыва фугаса на Синайском полуострове погибло трое солдат армии страны.

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