В Екатеринбурге изменили приговор «ловцу покемонов»

Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В Екатеринбурге завершилось рассмотрение апелляционной жалобы защиты блогера Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-крови. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Суд снизил наказание до двух лет трёх месяцев с испытательным сроком на два года, в связи с тем, что из приговора было исключено приобретение шпионской ручки.

Отметим, что в своём последнем слове блогер заявил о том, что вынесенное ранее решение суда, в которое входит запрет на посещение массовых мероприятий нарушает его конституционные права и не позволяет выполнять свои профессиональные обязанности, так как теперь он работает журналистом.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер из Екатеринбурга был осуждён за разжигание вражды и ненависти, нарушение права на свободу вероисповедания и хранение шпионского устройства. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после того, как блогер выложил в интернете видеоролик, на котором он показывает процесс игры «поймать покемона» в Храме-на-крови, а ряд православных верующих сочли это видео оскорбительным.

В ходе следствия в квартире Соколовского был проведён обыск, в ходе которого была обнаружена авторучка с встроенным записывающим устройством, хранение и использование которой без специального разрешения — противозаконно. Также в ходе следствия была проведена экспертиза видеоматериалов отснятых блогером, которая установила, что съёмки и высказывания автора носят экстремистский характер.

В итоге 11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Соколовского к трём с половиной годам лишения свободы условно. Также по решению суда снятие им видео должны быть удалены, а осуждённому на время отбывания наказания запрещено присутствовать на массовых мероприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге суд объявил перерыв по делу «ловца покемонов»