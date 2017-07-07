Экс-чиновника в Чувашии обвиняют в афере с десятью земельными участками

Чебоксары, , 11:58 — REGNUM Чебоксарский район Чувашии продолжают сотрясать уголовные дела. В настоящее время завершено расследование в отношении бывшего главы Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района, которого обвиняют в махинации с десяти земельными участками, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, в 2008—2010 годах обвиняемый изготавливал заведомо подложные архивные выписки из постановлений главы Кшаушской сельской администрации, якобы вынесенных в 1997—2000 годах, о выделении его знакомым десяти земельных участков и закреплении в их собственность для ведения личного подсобного хозяйства.

«На основе подложных выписок новые фиктивные владельцы этой земли зарегистрировали право собственности на участки. В результате администрации Чебоксарского района, которая является собственников участков, был причинен имущественный ущерб на 3 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

На эти участки наложен арест. Бывшего муниципального чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»). Дело направлено в суд.

Отметим, обвиняемый в 2015 и 2017 годах трижды привлекался к уголовной ответственности за махинации с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности администрации Чебоксарского района. В августе 2015 года он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и служебном подлоге. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 4,1 млн рублей. Еще дважды он был освобожден судом от отбывания назначенного ему наказания на основании акта об амнистии в связи с 70-летнием Победы.

Чебоксарский район Чувашии, который является крупнейшим сельским муниципалитетом республики, продолжают сотрясать уголовные дела. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров был помещён под домашний арест 11 марта 2016 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Дело касается строительства школы стоимостью порядка 287,7 млн рублей на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева — в селе Яныши, где уже есть действующая школа с недокомплектом учеником. По материалам прокурорской проверки установлено, что сити-менеджер превысил полномочия при предоставлении за счёт местного бюджета субсидии строительной компании в размере 19,8 млн рублей. Напомним, Егоров возглавляет администрацию Чебоксарского района с 2012 года и считается ближайшим Михаила Игнатьева, который, к слову, руководил крупнейшим сельским районом ранее. Егорову прочили и министерскую должность.

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В мае 2016 года уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. По версии следствия, в сентябре 2010 года подозреваемый изготовил подложную выписку из официального документа, якобы вынесенного в 1999 году, о выделении земельного участка площадью 0,15 гектара в собственность своему односельчанину. Бывшего муниципального чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2015—2016 годах региональным СУСК по фактам аналогичных преступлений были возбуждены уголовные дела в отношении бывших глав администраций четырёх сельских поселений Чебоксарского района (Лапсарского, Сарабакасинского, Кшаушского и Большекатрасьского), при этом один из них в разное время возглавлял два поселения. По данным следствия, в результате их противоправной деятельности в 2008—2013 годах другим лицам было незаконно передано 18 земельных участков, часть которых в настоящее время возвращена в муниципальную собственность.