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В Сочи у фотографа изъяли африканского льва и степного орла

Происшествия

«В ходе проверки владелец не смог подтвердить законность владения львом и орлом»

Краснодар, 7 июля 2017, 11:53 — REGNUM  У фотографа, который предлагал сделать снимки с животными в селе Монастырь Адлерского района г. Сочи, изъяты африканский лев и степной орел. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

«В ходе проверки владелец не смог подтвердить законность владения львом и орлом, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора указанные животные изъяты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка сотрудников правоохранительных органов была проведена из-за информации, размещенной в соцсетях.

«С целью установления всех обстоятельств природоохранной прокуратурой проверка продолжается», — говорится в сообщении.

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