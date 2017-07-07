В Сочи у фотографа изъяли африканского льва и степного орла

Краснодар, , 11:53 — REGNUM У фотографа, который предлагал сделать снимки с животными в селе Монастырь Адлерского района г. Сочи, изъяты африканский лев и степной орел. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

«В ходе проверки владелец не смог подтвердить законность владения львом и орлом, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора указанные животные изъяты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка сотрудников правоохранительных органов была проведена из-за информации, размещенной в соцсетях.

«С целью установления всех обстоятельств природоохранной прокуратурой проверка продолжается», — говорится в сообщении.