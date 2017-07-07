Из-за разрушения на трассе Пермь — Екатеринбург движение приостановлено

Пермь, , 11:53 — REGNUM В Пермском крае для движения закрыт участок на трассе Пермь — Екатеринбург. В районе опасного участка стоят наряды ДПС, которые указывают водителям на объезд. Движение осуществляется по участку старой автодороги Пермь — Екатеринбург через село Бершеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, на автодороге «в районе 36-го км в результате размыва моста через реку Юг произошло разрушение проезжей части в обоих направлениях».

В соцсетях уже появились комментарии, что с такой погодой все мосты смоет. Один из пользователей сообщает, что участок дороги размыло за час. До этого с водохранилищ слили воду.

Пермяков просят избегать движения по трассе Пермь — Екатеринбург, однако местные жители прогнозируют неизбежность пробок. В пятницу люди могут массово поехать на дачи.

Стоит отметить, что с начала июля в регионе период дождей. Из-за неблагоприятных условий повалены деревья, размыты дороги, смыты мосты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за урагана и ливня без электричества 6 июля осталось 60 населенных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье штормит: без света 60 населённых пунктов