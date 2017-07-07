В связи с порчей коляски инвалида в аэропорту Анапы проведут расследование

Владивосток, , 12:23 — REGNUM Руководитель филиала Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Ольга Лебедева получит компенсацию за то, что сотрудники аэропорта «Внуково» повредили её кресло-коляску во время перелета 1 июля из Москвы в Анапу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Авиакомпания приносит искренние сожаления по факту произошедшей ситуации», — сообщили в Utair.

В пресс-службе отметили, что жалоба о повреждении кресла-коляски на сайт авиакомпании поступила от пассажирки 5 июля.

«Жалоба принята в работу, мы находимся в диалоге, у пассажирки дополнительно запрошены документы, необходимые в таких случаях для рассмотрения дела. По результатам рассмотрения документов будет принято решение о размере компенсации в соответствии с действующим законодательством РФ», — указали в пресс-службе.

В компании также отметили, что разгрузочно-погрузочные работы с багажом находятся в зоне ответственности наземных служб аэропортов, поэтому Utair намерена провести служебное расследование для установления причин произошедшего.

«UTair всегда оказывает максимальную поддержку пассажирам с ограниченной мобильностью и сделает все возможное для скорейшего разрешения этой ситуации», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее руководитель филиала Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Ольга Лебедева, девушка с тяжёлой формой инвалидности, обвинила сотрудников московского аэропорта «Внуково» в том, что они испортили её коляску. Девушка вылетала в Анапу 1 июля рейсом №ЮТ457 авиакомпанией UTair.

По прилёту в город, где она должна была проходить реабилитацию в санатории, Лебедевой, как сообщили ИА REGNUM в «Ковчеге», вынесли коляску с вырванными аккумуляторами и клеммами, сломанным подлокотником. Помимо прочего, коляска получила искривление по раме.

Следует отметить, что поломанная коляска была изготовлена специально с учётом особенностей инвалида. Поэтому когда Лебедева приехала в санаторий, она была вынуждена арендовать менее удобное устройство.

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