Названа предварительная причина взрыва на шахте в Норильске

Норильск, Красноярский край, , 11:47 — REGNUM Взрыв на руднике «Заполярный» (Норильск, Красноярский край) произошел в результате проведения горно-проходческих работ, сообщили 7 июля в компании «Норникель».

Метан взорвался на глубине 500 метров. Всего в шахте находились 165 человек. Три человека погибли, судьба одного горняка неизвестна. Трое госпитализированы.

Как пояснил заместитель директора Заполярного филиала по безопасности и охране труда «Норникеля» Сергей Градюшко, более точные причины выясняются.

«Всем пострадавшим оказана необходимая помощь», — сказал он.

По факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел 7 июля в 10 часов утра. На месте ЧП найдены тела трех погибших горняков.

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