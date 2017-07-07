В Норильске из-за трагедии на шахте объявлен траур

Норильск, Красноярский край, , 11:42 — REGNUM В Норильске объявлен траур в связи с гибелью горняков на шахте рудника «Заполярный». Об этом 7 июля сообщает пресс-служба города.

Свои соболезнования родным и близким погибших шахтеров выразили мэр города Олег Курилов и глава администрации Норильска Евгений Поздняков. Днем траура объявлено 8 июля.

«В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июля на руднике «Заполярный» в Норильске произошел взрыв. Предположительно, во время строительных работ в шахте, где ведется добыча медно-никелевой руды, взорвался метан.

На месте взрыва обнаружены тела троих погибших горняков, судьба одного шахтера остается неизвестной. Три сотрудника предприятия госпитализированы с травмами. Персонал шахты эвакуирован на поверхность. На месте работают бригады горноспасателей.