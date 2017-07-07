МЧС: В Новгородской области остаются повреждёнными участки семи дорог

Великий Новгород, , 11:42 — REGNUM В Новгородской области, по состоянию на 20:00 6 июля, остаётся повреждённым дорожное полотно на отдельных участках семи дорог в Любытинском и Крестецком районах. Ремонтными бригадами восстановлено 15 участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

По данным ведомства, подтопленных участков на территории Любытинского и Крестецкого районов нет. Продолжают быть подтопленными приусадебные участки в райцентре Хвойная Хвойнинского района.

Восстановительные работы в регионе продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейших ливней, прошедших в Новгородской области 30 июня на территории Любытинского, Окуловского и Крестецкого районов разрушились дороги, а в ряде населённых пунктов Любытинского, Крестецкого и Хвойнинского районов произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. В регионе с 1 июля введён режим чрезвычайной ситуации.