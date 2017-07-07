В Оренбурге устраняют последствия урагана

Оренбург, , 11:34 — REGNUM В Оренбурге из-за сильных порывов ветра, которые достигали 20 м/с, повалены деревья, порваны электропровода, пострадали кровли зданий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, в Муниципальный диспетчерский центр поступило около 1310 звонков от оренбуржцев. На контроль взято около 360 заявок, связанных с погодными условиями: 59 заявок касались 32 упавших дерева и сломанных веток, три заявки — кровли и сорванных со зданий листов шифера.

В городе отмечено одно аварийное отключение электроэнергии, в двух случаях — падение электроопор, более десятка заявок поступило относительно обрывов проводов. Большинство этих последствия ненастья ликвидированы.

Массовое падение деревьев (32 случая) из-за урагана зафиксировано в Зауральной роще. В Северном округе ветром было повалено девять деревьев и веток, в Южном — 23. В настоящее время работы по устранению последствий сильного ветра продолжаются в Южном округе.

Стоит отметить, что на 6 июля ГУ МЧС по Оренбургской области объявляло штормовое предупреждение. Как сообщили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM, 7 июля неблагоприятные погодные условия сохраняются. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Добавим, что с 7 июля в Оренбуржье введён особый противопожарный режим. Документом предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории области, в частности, ограничен доступ населения в степные и лесные массивы, в поймы водоемов.

По данным оренбургского МЧС, с 7 по 13 июля на территории региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 6 июля зарегистрировано 4 загорания сухой травы на общей площади 27 га.

В Оренбурге в поселке Авиагородок 6 июля пожарные шесть часов боролись с огнем, который распространился на площади 2 га. В связи с установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой создалась реальная угроза распространения огня на СНТ «Сулак».